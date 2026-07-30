Шансы марки Tenet на всероссийское лидерство оценили

Хайцеэр: Перспективы у Tenet самые обнадеживающие, бренд будет в лидерах по продажам

Кроссовер Tenet T7 стал самым продаваемым в Москве и Санкт-Петербурге. Есть ли у бренда шансы стать самым популярным в России и опередить Haval и Geely, «Ленте.ру» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Все знакомы с моделями Chery. За последние несколько лет они завоевали большую популярность в России. Теперь россиянам предлагают автомобили Tenet, и преемственность четко прослеживается. И здесь, на мой взгляд, даже не нужны дополнительные маркетинговые вложения. Локализация производства в России повлияла на цену — она стала ниже. Поэтому перспективы у машин Tenet самые обнадеживающие, спрос будет», — уверен эксперт.

«Право выбора остается за кошельками покупателей. Перечисленные машины все относительно похожи. Но я подтверждаю, что Tenet будет в лидерах по продажам», — подытожил Хайцеэр.

Ранее была названа самая продаваемая машина с «автоматом» в России. В первом полугодии 2026 года россияне приобрели 36 490 новых кроссоверов Tenet T7, оснащенных автоматической коробкой передач. Благодаря такому результату отечественная машина заняла первое место среди всех легковых автомобилей с «автоматом» на рынке.