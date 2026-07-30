Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:46, 30 июля 2026Силовые структуры

Из Генпрокуратуры России уволили главного специалиста по конфискации

«Ъ»: Из Генпрокуратуры РФ уволен главный специалист по изъятию активов Бочкарев
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Из Генпрокуратуры России уволен главный специалист по изъятию активов в доход государства Сергей Бочкарев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Указ об освобождении государственного советника юстиции 2-го класса (соответствует званию генерал-лейтенанта) Бочкарева от должности начальника главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры был подписан главой ведомства Александром Гуцаном на основании рапорта своего подчиненного. Причина увольнения в документе не указана, но, по данным источников издания, Гуцан выражал недовольство работой Бочкарева.

Теперь он планирует заняться научной и преподавательской деятельностью. В частности, его прочат в проректоры одного из крупных университетов, хотя ранее предполагалось, что он перейдет на работу в Верховный суд России вслед за экс-генпрокурором Игорем Красновым, который стал председателем высшей судебной инстанции страны, однако Бочкарева туда не взяли.

Он известен своим участием в суде о конфискации миллиардов рублей у полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также руководил работой по изъятию в казну аэропорта Домодедово активов холдинга «Макфа» и группы компаний «Южуралзолото». Бочкарев также представлял интересы Генпрокуратуры в Госдуме, добиваясь снятия иммунитета с депутатов.

Должность Бочкарева может занять начальник управления Генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкина — опытный прокурор, пользующаяся большим доверием Гуцана.

Бочкарев начал карьеру больше 20 лет назад с должности следователя в Петербурге, а с 2010 года служил в Генпрокуратуре. Он надзирал за расследованием теракта в аэропорту Домодедово, уголовного дела главаря Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, мэров Махачкалы Саида Амирова и Владивостока Игоря Пушкарева.

Ранее Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика, утвердив решение об изъятии компаний группы «Домодедово», принятое в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина ударила по российскому предприятию в 1300 километрах от границы
    В МИД объяснили смену украинского правительства желанием реванша
    Синоптик обозначила температуру воды в Черном и Азовском морях
    Новостройки в Москве стали строить по-другому
    Российские подростки до полусмерти избили домашнего той-терьера
    Названы приводящие к блокировке банковской карты операции
    В России призвали две страны «не будить лихо» после заявлений о ядерном оружии
    Охотники на дроны ВС России превратились в проблему для ВСУ
    У американских военных заберут телефоны из-за атак Ирана
    Из Генпрокуратуры России уволили главного специалиста по конфискации
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok