Верховный суд утвердил изъятие аэропорта Домодедово у Каменщика

Верховный суд отклонил жалобу Каменщика на изъятие компаний группы «Домодедово»

Верховный суд (ВС) РФ не удовлетворил кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика, утвердив решение об изъятии компаний группы «Домодедово», принятое в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Как уточняет ТАСС, заседание прошло в закрытом режиме. ВС опубликовал фрагмент оглашения решения.

В начале прошлого года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанным с аэропортом Домодедово. В нем говорилось, что одноименная группа компаний попала под иностранный контроль проживающих за рубежом владельцев и их офшоров. В июне подмосковный арбитраж взыскал в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющее активами аэропорта.

После того как решение было подтверждено, Каменщик подал кассационную жалобу. В ней, в частности, говорилось, что доказательства иностранного контроля по отношению к изъятым в доход государства активам отсутствуют с учетом того, что срок действия ВНЖ Каменщика в Турции и ОАЭ истек в октябре 2023 года, федеральный закон до мая 2023-го не определял таких граждан как иностранных инвесторов, и пока эти ВНЖ были действительны, бизнесмен не осуществлял сделок по установлению контроля над стратегическими обществами. Юристы в свою очередь отмечали, что по текущей практике короткого периода наличия иностранного ВНЖ достаточно для признания иностранным инвестором.

«Домодедово» уже продали на торгах за 66,1 миллиарда рублей. Его собственником стал другой московский аэропорт — Шереметьево.