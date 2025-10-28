Бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его изъятие

Каменщик подал кассационную жалобу на передачу Домодедово в госсобственность

Бывший бенефициар Домодедово Дмитрий Каменщик 27 октября подал кассационную жалобу на решения двух инстанций о передаче аэропорта в собственность государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале 2025 года Генпрокуратура (ГП) РФ подала иск к десяткам структур, связанным с аэропортом Домодедово. В нем говорилось, что одноименная группа компаний попала под иностранный контроль проживающих за рубежом владельцев и их офшорных структур. Вскоре после этого суд закрыл Каменщику выезд из России. В июне подмосковный арбитраж взыскал в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющее активами аэропорта.

Власти планируют продать изъятый актив новому инвестору уже в 2025 году. Эксперты оценивали стоимость аэропорта в 29-35 миллиардов рублей.

28 октября Генпрокуратура сообщила, что суд удовлетворил в полном объеме иск о солидарном взыскании трех миллиардов рублей с Каменщика и другого бывшего бенефициара аэропорта Домодедово Валерия Когана, поданный в связи с выявлением фактов неуплаты налогов, сборов, страховых взносов и штрафов.