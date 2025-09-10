Названа примерная стоимость аэропорта «Домодедово»

Эксперт Баранов: Аэропорт «Домодедово» может стоить от 29 до 35 млрд рублей

Примерная стоимость аэропорта «Домодедово» составляет 29-35 миллиардов рублей, считает ведущий эксперт компании «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Назвавшего такой интервал цен специалиста цитирует ТАСС.

По его словам, речь может идти о нескольких претендентах на «Домодедово», и, вероятно, новый владелец актива будет российским. «Это могут быть как различные транспортные компании, так и посторонний бизнес, который ранее не владел транспортными активами», — отметил Баранов.

В свою очередь, исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев полагает, что в связи с дороговизной кредитов и значительной стоимостью аэропорта «логично было бы предположить», что на покупку могут претендовать консорциумы инвесторов.

Накануне, 9 сентября, о том, что перешедший в июне в госсобственность аэропорт «Домодедово» планируется продать новому инвестору уже в 2025 году, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что сделка будет заключена «на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и было состязательство».