09:41, 9 сентября 2025Экономика

Названы сроки продажи аэропорта «Домодедово»

Силуанов: «Домодедово» планируется продать инвестору до конца 2025 года
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Перешедший в июне в госсобственность аэропорт «Домодедово» планируется продать новому инвестору уже в 2025 году. Такие сроки в интервью Радио РБК назвал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать», — сказал министр, уточнив, что власти заинтересованы в наиболее быстрой реализации объекта.

Силуанов не стал раскрывать претендента на покупку, но подчеркнул, что сделка будет заключена «на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и было состязательство».

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин ранее заявил, что в ведомстве изучают предложения об инвестициях в «Домодедово» совладельца аэропорта «Внуково» Виталия Ванцева.

В тот же день, 1 сентября, Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение предыдущей инстанции о передаче в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово»‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌​​. Жалобы экс-владельца одноименного холдинга Дмитрия Каменщика и председателя совета директоров «Домодедово» Валерия Когана были отклонены. В соответствующем иске Генпрокуратуры говорилось, что что группа компаний «Аэропорт Домодедово» попала под иностранный контроль проживающих за рубежом указанных лиц и их офшорных структур.

