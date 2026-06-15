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21:38, 15 июня 2026Мир

Россиянин погиб при стрельбе в Польше

Россиянин погиб при стрельбе в польском городе Бяла-Подляска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Scott Rodgerson / Reuters

Россиянин стал жертвой стрельбы в польском городе Бяла-Подляска. Об этом сообщила полиция провинции Люблин в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мужчина скончался от огнестрельных ранений. «Погибший — 44-летний гражданин России», — говорится в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов ищут стрелявшего.

Ранее сообщалось, что в Пакистане невеста устроила стрельбу из пистолета на собственной свадьбе.

До этого сообщалось, что в Турции 23-летний жених не пережил день собственной свадьбы из-за ранений, полученных во время праздничной стрельбы. Молодой человек стал жертвой шальной пули.

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