Россиянин погиб при стрельбе в польском городе Бяла-Подляска

Россиянин стал жертвой стрельбы в польском городе Бяла-Подляска. Об этом сообщила полиция провинции Люблин в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мужчина скончался от огнестрельных ранений. «Погибший — 44-летний гражданин России», — говорится в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов ищут стрелявшего.

Ранее сообщалось, что в Пакистане невеста устроила стрельбу из пистолета на собственной свадьбе.

До этого сообщалось, что в Турции 23-летний жених не пережил день собственной свадьбы из-за ранений, полученных во время праздничной стрельбы. Молодой человек стал жертвой шальной пули.