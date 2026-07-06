Российский полковник оценил способность дронов ВСУ пролететь 2500 километров

Полковник Баранец: ВСУ могли оснастить атаковавшие Омск дроны реактивными двигателями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли применить для атаки на Омск беспилотники, оснащенные реактивными двигателями. Особенность, которая могла помочь дронам преодолеть расстояние до 2500 километров, назвал полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с News.ru.

По его словам, ВСУ переходят на модернизированные беспилотники, которые летают на расстояние в 1,5 тысячи километров. «А по некоторым данным, могут достигать и 2500 километров. Сейчас на Западе им очень помогают именно этим классом дронов», — сказал Баранец.

Он подчеркнул, что глубина поражения растет в том числе за счет повышения качества используемых Украиной дронов. Полковник заверил, что российское командование видит эту проблему и старается совершенствовать средства поражения. «В настоящее время стахановскими темпами работает вся конструкторская, технологическая и инженерная мысль, чтобы научиться истреблять беспилотники этого типа», — заявил собеседник издания.

При этом он отметил, что систем противовоздушной обороны, способных со стопроцентной вероятностью поражать реактивные беспилотники, не существует, и, вероятно, они не появятся еще долгое время.

Ранее историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ также начали использовать метеозонды для транспортировки беспилотников на высоте до 25 километров.

Днем 6 июля ВСУ впервые атаковали Омск, расположенный в 2500 километрах от украинской границы. По словам губернатора Виталия Хоценко, целью беспилотников стал нефтеперерабатывающий завод. О пострадавших не сообщалось.