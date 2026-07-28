Ревнивый россиянин в магазине напал на жену с ножом

В Перми полицейский спас женщину от ревнивого мужа с ножом

В Перми 49-летнего мужчину отправили в СИЗО за покушение на жизнь супруги. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной нападения стала ревность. 24 июля ревнивец напал на женщину в магазине на улице Милиционера Власова и начал бить ее ножом. Защищавшаяся получила ранения рук и ног. Ей удалось выжить лишь благодаря неравнодушным очевидцам, которые скрутили мужчину. Среди спасителей оказался сотрудник полиции, у которого был выходной.

Ранее Верховный суд Республики Саха (Якутия) приговорил к 18 годам лишения свободы рецидивиста, который расправился с бывшей возлюбленной и ее новым избранником.