Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:12, 28 мая 2026Силовые структуры

Застигнутая в постели с мужчиной россиянка получила 22 удара ножом

В Якутии рецидивист получил 18 лет колонии за двойное убийство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Верховный суд Республики Саха (Якутия) приговорил к 18 годам лишения свободы рецидивиста, который расправился с бывшей возлюбленной и ее новым избранником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима. С него взыскано более двух миллионов рублей в счет возмещения морального вреда и материального ущерба потерпевшим.

Суд установил, что в январе ночью судимый житель Мегино-Кангаласского района в состоянии алкогольного опьянения пролез через открытую форточку в квартиру к бывшей сожительнице. Он застиг спящую женщину в постели с другим мужчиной и на почве ревности нанес им в общей сложности 50 ударов якутским ножом. Пара не выжила.

Ранее сообщалось, что ревнивец из Санкт-Петербурга облил бывшую возлюбленную кислотой и порезал ножом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Названы регионы России с самыми маленькими квартирами

    YouTube начал ограничивать видео для россиян с включенным VPN

    Названа неожиданная опасность для батареи смартфона

    Китайская экономика получила зловещий сигнал

    Ушаков двумя словами высказался о выборе Европой переговорщика с Россией

    Ушедший из России автогигант столкнулся с серьезной проблемой

    Россиянка примерила 53-летнее свадебное платье бабушки и растрогала зрителей

    Казино под видом компьютерного клуба с многомиллионным доходом накрыли в России

    Ушаков высказался о послании Путина Трампу в связи с ударами по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok