Застигнутая в постели с мужчиной россиянка получила 22 удара ножом

В Якутии рецидивист получил 18 лет колонии за двойное убийство

Верховный суд Республики Саха (Якутия) приговорил к 18 годам лишения свободы рецидивиста, который расправился с бывшей возлюбленной и ее новым избранником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима. С него взыскано более двух миллионов рублей в счет возмещения морального вреда и материального ущерба потерпевшим.

Суд установил, что в январе ночью судимый житель Мегино-Кангаласского района в состоянии алкогольного опьянения пролез через открытую форточку в квартиру к бывшей сожительнице. Он застиг спящую женщину в постели с другим мужчиной и на почве ревности нанес им в общей сложности 50 ударов якутским ножом. Пара не выжила.

