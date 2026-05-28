Депутат Слуцкий заявил, что ЕС проиграет из-за ультиматумов Каллас

Евросоюз (ЕС) проиграет из-за ультиматумов главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Евросоюз заранее проиграет, если намерен выдвигать ультиматумы России для начала переговоров. Наша страна обладает всей инициативой на поле боя. Не говоря о том, что Россия — крупнейшая ядерная держава», — сказал он.

Депутат пояснил, что Каллас хочет продолжения военного конфликта и дальнейшего давления на Россию, что является тупиком при вхождении в переговорный процесс.

Ранее Каллас заявила, что ЕС в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет требовать от России ограничения ее Вооруженных сил.