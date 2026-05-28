15:00, 28 мая 2026Россия

Медведев высказался об ограничениях в отношении России

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался об ограничениях в отношении России, заявив, что страна развивается, несмотря ни на что. Его слова приводит РИА Новости.

«Даже несмотря на не очень хорошую погоду и на сложные события в мире, несмотря на различного рода ограничения, которые введены в отношении нашей страны, мы все равно развиваемся, технологии наши привлекают внимание самых разных компаний из различных стран», — обозначил Медведев.

С таким заявлением он выступил на открытии форума Startup Village 2026 в Сколково, в котором приняли участие представители 30 государств. По словам зампреда Совбеза, на сегодняшний день Россия развивается по разным направлениям, включая робототехнику, цифровой интеллект и промышленные технологии.

Ранее сообщалось, что 23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов, в частности, включен запрет на операции с 20 российскими банками.

