16:07, 28 мая 2026

Иностранная авиакомпания отказала в перевозке беременной россиянке

Алина Черненко

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Авиакомпания VietJetAir отказала в перевозке во Вьетнам беременной россиянке в аэропорту Астаны. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По данным источника, в сентябре 2025 года девушка и ее муж запланировали поездку в Азию и купили тур за 119,8 тысячи рублей с вылетом из Казахстана. Однако в воздушной гавани туристку не пустили на рейс, так как внутренние правила иностранного перевозчика запрещают перевозку пассажирок на поздних сроках беременности, а она была на 32-й неделе.

Туроператор вернул паре лишь 16,8 тысячи рублей и только через четыре месяца. После этого супруг беременной девушки подал иск в отношении туроператора и турагента.

В итоге Омский областной суд установил, что при заключении договора туристам не предоставили информацию об особых условиях перевозки беременных пассажирок. При этом у туроператора соответствующий документ имелся. Ответственность возложили на туроператора, а турагентство признали ненадлежащим ответчиком. С компании взыскали более 340 тысяч рублей. В эту сумму были включены стоимость тура, неустойка, компенсация морального вреда и штраф.

Ранее сообщалось, что почти каждая третья беременная россиянка предпочитает не отказывать себе в путешествиях. 20 процентов участниц опроса сервиса «Купибилет» признались, что летали за рубеж во время вынашивания ребенка, а 14 процентов предпочли поездки по России.

