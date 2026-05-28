В России оценили реакцию ООН на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Фадеев назвал хорошим знаком призыв ООН к расследованию удара по колледжу в Старобельске

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал хорошим знаком призыв ООН к расследованию удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Свою оценку он привел в беседе с РИА Новости.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал российские и украинские власти к оперативному независимому расследованию атаки на учебное заведение. Он также подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для предотвращения подобных случаев.

Фадеев положительно отреагировал на заявление Фолькера, однако выразил мнение, что оно вряд ли окажет влияние на позицию стран Европы. При этом он подчеркнул, что память о жертвах удара «должна заставлять нас действовать».

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что готов пригласить коллег по Совбезу ООН посетить Старобельск. Однако он отметил, что не уверен в принятии ими предложения.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место. Кроме того, глава государства дал Минобороны РФ приказ подготовить предложения по ответным действиям. В ночь на 24 мая Российская армия нанесла удар по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.