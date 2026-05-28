Известная телеведущая прошла обследование на рак и обратилась к россиянам

Телеведущая Ольга Орлова призвала россиян пройти обследование на рак

Известная российская телеведущая и певица Ольга Орлова заявила, что прошла обследование на рак. Об этом она сообщила в сторис на странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Орлова рассказала, что приехала в клинику рано утром и уже в обед освободилась. Ведущая добавила, что давно собиралась пройти обследование.

«Если вы себя любите и заботитесь о своем здоровье, каждый человек, женщина или мужчина, обязательно должен сделать вот такой подробный чекап, такое подробное исследование, которое, мне кажется, в нынешних реалиях просто одна из самых необходимых вещей», — обратилась она с призывом к подписчикам.

Перед этим Орлова ответила на слухи об отъезде из России. Ведущая опубликовала скриншоты статей, в которых утверждается, что она внезапно забрала дочь и покинула страну на фоне сообщений о разводе.