Интернет и СМИ
13:28, 23 января 2026

Известная телеведущая ответила на слухи об отъезде из России

Телеведущая Орлова назвала желтой прессой сообщения об отъезде из России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Известная телеведущая и певица Ольга Орлова ответила на слухи об отъезде из России. В своем Telegram-канале она назвала эти сообщения желтой прессой.

Ведущая опубликовала скриншоты статей, в которых утверждается, что она внезапно забрала дочь и покинула Россию на фоне сообщений о разводе. «Желтая пресса никогда не краснеет. У меня на такие вещи уже иммунитет, но удивили», — написала она.

В Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Орлова выложила видео, которые свидетельствуют о том, что она находится на отдыхе за границей. При этом в роликах присутствует ее муж.

Ранее сообщалось, что Орлова заступилась за народную артистку России Ларису Долину, которая подверглась массовому осуждению после инцидента с квартирой. Телеведущая назвала травлей критику в адрес певицы.

