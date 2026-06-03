Политолог Мезюхо: Уже поздно говорить об угрозе майдана в Армении

Говорить об угрозе масштабных протестов в Армении уже поздно, учитывая, что он фактически в свое время уже произошел в этой стране, заявил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Никол Пашинян стал премьер-министром Армении в результате несанкционированных акций.

«Поздно говорить об угрозах майдана в Армении, учитывая, что фактически, пусть и не на полную катушку, он уже в свое время произошел в этой стране. Никол Пашинян стал премьер-министром Армении в результате несанкционированных акций протеста. Уже все забыли о том, что он был во главе людей, которые использовали знаменитые ненасильственные методы свержения власти. Поэтому главный майданщик в стране — это действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, ситуация сегодня разворачивается таким образом, что в любой момент внутри страны может появиться новый центр силы, на которого будет сделана ставка тем же Западом в лице Европейского союза (ЕС) или будущего лидера США.

«Да, на сегодняшний день [президент Франции] Эммануэль Макрон и другие лидеры Европейского союза поддерживают Никола Пашиняна. Но если он станет совершенно непопулярным, если в результате различных политехнологических ухищрений ему не удастся остаться у власти, то Европа сделает ставку на другого политика, которого будет продвигать всеми законными и незаконными методами. А среди незаконных методов — это майданные технологии. Сегодня Армения стоит на пороге лишения своего суверенитета», — подчеркнул Мезюхо.

По большому счету, единственным историческим заступником армянского народа была, есть и будет Россия, отметил политолог. Однако Пашинян игнорирует этот культурно-гуманитарный исторический факт как в своей внешней, так и во внутренней политике.

«По большому счету, Никол Пашинян ведет свою страну к катастрофе. Украинские грабли его ничему не учат. Он обеспокоен лишь сохранением власти в своих руках и приумножением властных активов внутри государства. Я думаю, что он меньше всего думает о суверенитете Армении, а в основном акцентирует свое внимание на персоналистской власти и удержании властных полномочий настолько долго, насколько это возможно», — добавил Мезюхо.

Пашинян ранее заявил, что Армения пока не планирует проводить референдум по выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стремлению в Евросоюз. По его словам, до того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично.

Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Пашинян должен сначала провести референдум и узнать мнение народа, а уже потом принимать решение об обращении в Евросоюз по вопросам вступления.