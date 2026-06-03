Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:16, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме призвали защитить детей от запугивания перед экзаменами

Депутат Свищев: Запугивание детей перед ЕГЭ нужно приравнять к буллингу
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Запугивание школьников со стороны учителей и родителей перед экзаменами необходимо приравнять к буллингу и защитить от него детей, считает депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Запугивание со стороны образовательной организации — та же травля. Те же методы: внушение страха, подавление воли, создание беспомощности. Если между сверстниками это называется буллингом, то почему, когда то же самое делает школа или родители, это сходит с рук?» — заявил парламентарий.

По его словам, дети оказываются в кольце страха: в школе давят учителя и администрация, дома — родители, утверждающие, что без успешной сдачи экзаменов жизнь не сложится. Психика ребенка не выдерживает. Свищев подчеркнул, что это системная проблема. По его словам, за последние пять лет число подростков с симптомами сильной тревожности выросло на 30 процентов.

Нельзя допускать, чтобы подготовка к экзаменам превращалась в психологическую пытку, призвал парламентарий.

«Обращаюсь к учителям и родителям: прекратите запугивать детей. Помогайте. Поддерживайте. Объясняйте, что жизнь не заканчивается на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Если вы не умеете поддержать, хотя бы не пугайте и не мешайте спокойно экзамены сдавать», — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что в Самаре школьница почувствовала недомогание после прохождения ЕГЭ по истории, ее увезли в больницу. Позже выяснилось, что у девушки диагностировали инсульт. Выпускница, предварительно, сдавала экзамен в школе №174. Она почувствовала резкое недомогание сразу после того, как вышла с экзамена по истории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали поезд в Крыму. Сообщается о пострадавших детях

    В Госдуме призвали защитить детей от запугивания перед экзаменами

    Политолог высказался об угрозе масштабных протестов в Армении

    Бездомный раскрыл главную опасность жизни в канализации

    Политолог рассказал о двух референдумах в Армении

    Число сбитых над Ленобластью дронов выросло в 10 раз

    Зеленского осадили после угроз в адрес Белоруссии

    Мэр Москвы сообщил об уничтожении 22 летевших к столице БПЛА

    Российские тюнеры объявили старт продаж экспедиционного внедорожника Haval

    Раскрыта реакция Красного Креста на увиденное в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok