В Госдуме призвали защитить детей от запугивания перед экзаменами

Депутат Свищев: Запугивание детей перед ЕГЭ нужно приравнять к буллингу

Запугивание школьников со стороны учителей и родителей перед экзаменами необходимо приравнять к буллингу и защитить от него детей, считает депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Запугивание со стороны образовательной организации — та же травля. Те же методы: внушение страха, подавление воли, создание беспомощности. Если между сверстниками это называется буллингом, то почему, когда то же самое делает школа или родители, это сходит с рук?» — заявил парламентарий.

По его словам, дети оказываются в кольце страха: в школе давят учителя и администрация, дома — родители, утверждающие, что без успешной сдачи экзаменов жизнь не сложится. Психика ребенка не выдерживает. Свищев подчеркнул, что это системная проблема. По его словам, за последние пять лет число подростков с симптомами сильной тревожности выросло на 30 процентов.

Нельзя допускать, чтобы подготовка к экзаменам превращалась в психологическую пытку, призвал парламентарий.

«Обращаюсь к учителям и родителям: прекратите запугивать детей. Помогайте. Поддерживайте. Объясняйте, что жизнь не заканчивается на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Если вы не умеете поддержать, хотя бы не пугайте и не мешайте спокойно экзамены сдавать», — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что в Самаре школьница почувствовала недомогание после прохождения ЕГЭ по истории, ее увезли в больницу. Позже выяснилось, что у девушки диагностировали инсульт. Выпускница, предварительно, сдавала экзамен в школе №174. Она почувствовала резкое недомогание сразу после того, как вышла с экзамена по истории.

