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09:22, 21 июля 2026Россия

Губернатор обратился к жителям российского региона после попадания БПЛА в жилой дом

Губернатор Владимирской области Авдеев: Жильцы возвращаются в дом, в который попал БПЛА
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Во Владимире эвакуированные жильцы многоквартирного дома, в который попал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), возвращаются в свои квартиры. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram.

По его словам, оперативные службы завершают работы на месте происшествия. Пострадавших нет, однако оценка ущерба еще предстоит. Чиновник заверил, что власти окажут поддержу горожанам, имущество которых оказалось повреждено.

Авдеев также обратился к жителям российского региона с просьбой не публиковать фото и видео с точным местом прилета, так как, по его словам, данная информация помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, за это предусмотрена ответственность, предупредил он.

Губернатор сообщил о попадании беспилотника в жилой дом во Владимире утром 21 июля. По его словам, в момент прилета жильцов в квартире не было.

По данным Минобороны России, в ночь на 21 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 209 дронов ВСУ. Под удар попали одиннадцать субъектов, среди которых Ростовская, Рязанская и Калужская области, а также Московский регион и Крым.

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