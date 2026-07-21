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09:33, 21 июля 2026Экономика

Десятки домов в российском регионе подтопило

МЧС: 72 жилых дома подтопило в Пермском крае
Александра Качан (Редактор)

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае десятки домов и участков оказались в зоне подтопления из-за обильных дождей. Об этом сообщило местное управление МЧС в соцсети «Макс».

Всего в опасности 72 жилых дома и 74 приусадебных участка в четырех деревнях и поселке в Октябрьском и Уинском округах. На данный момент воду уже удалили с пяти участков и пяти домов в деревнях Адилева и Малый Сарс, Октябрьский округ.

Уточняется, что из-за подтопления никто не пострадал. В ближайшие сутки уровень воды в регионе должен снизиться.

Ранее на Урале зафиксировали 40-летний рекорд по объему выпавших осадков. С начала лета дожди в регионе идут практически непрерывно.

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