В России школьницу увезли в больницу с инсультом после ЕГЭ

В Самаре школьница почувствовала недомогание после прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории, ее увезли в больницу. Об этом сообщили в мэрии города, пишет 63.RU. Собеседник редакции уточнил, что у девушки диагностировали инсульт.

«Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь. В настоящее время ученица проходит обследование в лечебном учреждении города», — сообщили в городской администрации.

Выпускница, предварительно, сдавала экзамен в школе №174. Она почувствовала резкое недомогание сразу после того, как вышла с экзамена по истории.

ЕГЭ по истории проводился по всей России 1 июня. В этот же день выпускники сдавали литературу и химию. 2 июня в российских школах проведут ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.

Ранее в Чебоксарах ученице 11 класса стало плохо во время ЕГЭ по математике. Через час после начала экзамена девушка вышла из кабинета из-за плохого самочувствия — врачи не смогли ее спасти.

