Apple нашла причину загадочного отключения iPhone

13:17, 2 июня 2026

Apple устранила неполадку iPhone 17, из-за которой смартфоны перестали включаться
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Apple выпустила обновление iOS, которое устранило дефект смартфонов серии iPhone 17. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Проблема впервые была найдена на смартфонах серии iPhone 17 около полугода назад. Оказалось, что если разрядить батарею смартфона до нуля, то обратно девайс уже не включится — девайс не реагировал на подключенную проводную зарядку. Опытным путем пользователи выяснили, что неполадку можно решить, если подключить к гаджету беспроводную зарядку.

«К счастью, Apple наконец признала проблему и выпустила исправление в виде обновления программного обеспечения (ПО)», — рассказали журналисты медиа. В компании не объяснили загадочную причину, по которой смартфоны перестали включаться с севшим аккумулятором, но решили неполадку с выпуском апдейта iOS 26.5.1.

В Apple также заявили, что проблема затронула лишь небольшое количество пользователей смартфонов.

В конце мая авторы портала BGR перечислили серьезные проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы смартфонов серии iPhone 17. К ним они отнесли очень мягкий алюминиевый корпус и снижение автономности устройств после выхода новой iOS.

