У iPhone 17 нашли неустранимые проблемы

BGR: Основным недостатком серии iPhone 17 назвали алюминиевый корпус

Авторы портала BGR перечислили серьезные проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы смартфонов серии iPhone 17. Материал опубликован на сайте издания.

По словам обозревателей медиа, смартфоны серии iPhone 17 не идеальны, несмотря на восторженные отзывы обзорщиков. В первую очередь они вспомнили о скандале Scratchgate — он возник после того, как пользователи обратили внимание на мелкие сколы на корпусе iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Оказалось, что это мелкие фрагменты металла, которые прилипают к магнитам на задней панели флагманов.

Еще одним неустранимым недостатком смартфонов оказался очень мягкий алюминиевый корпус, который получал повреждения при любом падении. «Проблема алюминия в том, что он может деформироваться при падении телефона, даже в чехле», — отметили специалисты. По их словам, Apple внедрила новый материал корпуса, так как алюминий лучше отводит излишнее тепло. Также они напомнили о проблемах с батареей — автономность новых смартфонов была небольшой сразу после выхода устройств в продажу. Это связали с ошибками в работе iOS.

Недостатком серии iPhone 17 авторы назвали присутствие в ней iPhone Air. По их словам, ультратонкий телефон разочаровал пользователей, так как получил урезанный процессор, всего одну камеру и один динамик, слабый аккумулятор.

Ранее журналисты издания BGR рассказали, что OLED-экрана должно хватить на полный срок службы смартфона. Они назвали проблемы с выгоранием не очень существенными.