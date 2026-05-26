Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 26 мая 2026Наука и техника

У iPhone 17 нашли неустранимые проблемы

BGR: Основным недостатком серии iPhone 17 назвали алюминиевый корпус
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Авторы портала BGR перечислили серьезные проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы смартфонов серии iPhone 17. Материал опубликован на сайте издания.

По словам обозревателей медиа, смартфоны серии iPhone 17 не идеальны, несмотря на восторженные отзывы обзорщиков. В первую очередь они вспомнили о скандале Scratchgate — он возник после того, как пользователи обратили внимание на мелкие сколы на корпусе iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Оказалось, что это мелкие фрагменты металла, которые прилипают к магнитам на задней панели флагманов.

Еще одним неустранимым недостатком смартфонов оказался очень мягкий алюминиевый корпус, который получал повреждения при любом падении. «Проблема алюминия в том, что он может деформироваться при падении телефона, даже в чехле», — отметили специалисты. По их словам, Apple внедрила новый материал корпуса, так как алюминий лучше отводит излишнее тепло. Также они напомнили о проблемах с батареей — автономность новых смартфонов была небольшой сразу после выхода устройств в продажу. Это связали с ошибками в работе iOS.

Недостатком серии iPhone 17 авторы назвали присутствие в ней iPhone Air. По их словам, ультратонкий телефон разочаровал пользователей, так как получил урезанный процессор, всего одну камеру и один динамик, слабый аккумулятор.

Ранее журналисты издания BGR рассказали, что OLED-экрана должно хватить на полный срок службы смартфона. Они назвали проблемы с выгоранием не очень существенными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на США после предупреждения Москвы

    В МИД назвали условие контактов между Россией и Евросоюзом

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом знакомств

    Знаменитый политик-карлик оказался 15-летним подростком

    У iPhone 17 нашли неустранимые проблемы

    Реставрацию исторического здания ансамбля «Станция Ховрино» завершили

    Мужчина погиб при атаке ВСУ на Энергодар

    В США заявили об отчаянном поведении администрации Трампа из-за Китая

    В Киеве пообещали «очень сильно бить в ответ»

    Полянский резко прокомментировал ответ ОБСЕ на удар ВСУ по колледжу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok