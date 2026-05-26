Миллиардные активы экс-замглавы Минобороны отдали государству

Миллиардные активы экс-замглавы Минобороны Цаликова отдали государству

Никулинский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову и членам его семьи. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на материалы дела, в доход государства обращены денежные средства, недвижимость и иное имущество ответчиков общей стоимостью 5,5 миллиарда рублей.

Среди переданных государству активов — помещения в бизнес-центре Sugar Factory на Земляном Валу, земельный участок в Домодедове, а также объекты в Хамовниках и Мещанском районе Москвы.

Следствие установило, что после назначения Цаликова в 2012 году на должность замминистра обороны он начал злоупотреблять служебными полномочиями. В период его работы в ведомстве компании «Тектум» и «Доминус Зед», совладельцами которых являлись дети Цаликова, приобрели элитную недвижимость в столице и Московской области. В Генпрокуратуре подчеркнули, что стоимость фигурирующих в иске активов значительно превышает официально задекларированные доходы семьи.

Задержанный занимал свой пост с 24 декабря 2015-го по 17 июня 2024 года. После отставки из Минобороны он был избран в парламент Тувы, впоследствии претендовал на пост сенатора. Семья Руслана Цаликова владеет имуществом стоимостью почти миллиард рублей.