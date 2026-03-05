Раскрыта стоимость имущества задержанного экс-первого замминистра обороны России

Mash: Имущество семьи Цаликова оценивается почти в миллиард рублей

Семья бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова, задержанного по подозрению в создании преступного сообщества, владеет имуществом стоимостью в почти миллиард рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, на родственников генерала и их фирмы записано несколько объектов недвижимости. На дочерей Юлию и Елизавету оформлены бизнес-центр в Хамовниках площадью 264 квадратных метров стоимостью около 132 миллионов рублей и два офиса в Москве за 85 миллионов рублей. Сыновья Даниэл и Заур владеют коммерческими помещениями Sugar Factory на Земляном Валу площадью тысяча квадратов за 400 миллионов рублей и земельным участком в деревне Красное в Домодедове площадью тысяча соток за 130 миллионов рублей.

Кроме того, Юлия возглавляет компанию по управлению недвижимостью в Москве «Тектум», выручка которой за 2025 год составила 38 миллионов рублей. Сыновья также владеют фирмой по аренде недвижимости «Доминус зед» с доходом почти 35 миллионов рублей за прошлый год.

Ранее сообщалось, что Цаликову вменяют 12 эпизодов по статьям о растрате и легализации или отмывании денежных средств и два эпизода по статье о получении взятки.