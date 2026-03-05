Раскрыты подробности по делу бывшего первого замминистра обороны России

Бывшему первому замминистра обороны России Цаликову вменяют 12 эпизодов

Бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову вменяют 12 эпизодов по статьям о растрате и легализации или отмывании денежных средств и еще два эпизода по статье о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Цаликов подозревается в создании преступного сообщества, участники которого в период с 2017 по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их.

Ранее сообщалось, что ему предъявлено обвинение по статьям 210 («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения»), 160 («Растрата»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.