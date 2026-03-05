Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 5 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности по делу бывшего первого замминистра обороны России

Бывшему первому замминистра обороны России Цаликову вменяют 12 эпизодов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифули / ТАСС

Бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову вменяют 12 эпизодов по статьям о растрате и легализации или отмывании денежных средств и еще два эпизода по статье о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Цаликов подозревается в создании преступного сообщества, участники которого в период с 2017 по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их.

Ранее сообщалось, что ему предъявлено обвинение по статьям 210 («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения»), 160 («Растрата»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран провел переговоры с Азербайджаном

    Зеленский окончательно определился с нефтепроводом «Дружба»

    В России появился новый автомобильный товарный знак

    Зеленский ответил Орбану на требование проверить «Дружбу»

    Имущество семьи задержанного экс первого замминистра обороны России Цаликова оценили

    Интимный момент Эммы Уотсон с наследником богатейшей семьи Мексики попал на фото

    Израиль начал следующую фазу атак на Иран

    У самолета с пассажирами на борту отвалилась дверь во время полета в США

    Стоимость российской нефти выросла до максимума за полгода

    Пытавшийся перейти границу россиянин пойдет под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok