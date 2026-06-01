12:10, 1 июня 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина усиления аллергических реакций

JHMA: Микропластик усиливает воспаление и аллергические реакции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: RHJPhtotos / Shutterstock / Fotodom

Микропластик может не только накапливаться в легких, но и изменять работу иммунной системы, усиливая воспаление и аллергические реакции. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Вены. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Hazardous Materials Advances (JHMA).

Исследователи изучили воздействие микрочастиц полиэтилентерефталата (ПЭТ) — одного из самых распространенных видов пластика, используемого в бутылках, упаковке и текстиле. В экспериментах на мышах частицы вводили через дыхательные пути и отслеживали их дальнейшую судьбу.

Оказалось, что после однократного попадания в организм микропластик сохранялся в легких не менее двух недель. За это время у животных развивалась воспалительная реакция, сопровождавшаяся увеличением числа лимфоцитов и эозинофилов — иммунных клеток, которые играют важную роль в развитии аллергии.

Когда воздействие микропластика сочетали с пыльцой амброзии, одного из распространенных аллергенов, воспаление дыхательных путей становилось более выраженным. Дополнительные эксперименты показали, что частицы пластика способны изменять и системный иммунный ответ организма, влияя на выработку антител против аллергенов.

По словам авторов, результаты свидетельствуют о том, что микропластик не является пассивным загрязнителем. Попадая в организм, он может активно вмешиваться в иммунные процессы, связанные с развитием и усилением аллергических реакций.

Ранее ученые выяснили, что пластиковые чайники выделяют миллиарды частиц микропластика при кипячении.

