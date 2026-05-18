Привычный кухонный прибор оказался источником миллиардов частиц микропластика

NPJ: Пластиковые чайники выделяют миллиарды частиц микропластика при кипячении

Пластиковые чайники могут выделять миллиарды частиц микропластика и нанопластика при кипячении воды. К такому выводу пришли исследователи из Университета Квинсленда в Австралии. Работа опубликована в журнале NPJ Emerging Contaminants.

Ученые проанализировали воду после кипячения в восьми новых пластиковых чайниках из полипропилена. Оказалось, что уже после первого кипячения в одном миллилитре воды могло содержаться почти 12 миллионов пластиковых наночастиц. По оценкам авторов, в одной чашке чая их количество может достигать примерно 3 миллиардов.

Исследование показало, что количество частиц постепенно снижалось после многократного кипячения. После 50 циклов уровень микропластика становился значительно ниже, хотя полностью не исчезал. Ученые также обнаружили, что жесткая вода с минералами может уменьшать выделение пластика благодаря образованию накипи на стенках чайника.

Авторы рекомендуют несколько раз прокипятить и слить воду перед первым использованием нового пластикового чайника. По словам исследователей, производители должны более четко предупреждать покупателей о возможном выделении микропластика и способах снижения риска.

Ранее ученые выяснили, что микропластик повышает воспаление в мозге и риск развития болезни Паркинсона.