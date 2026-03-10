Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:03, 10 марта 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор риска болезни Паркинсона

npj: Микропластик повышает воспаление в мозге и риск болезни Паркинсона
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Микроскопические частицы пластика, которые сегодня находят почти повсюду — в воде, воздухе и пище, — могут быть связаны с процессами, лежащими в основе болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые, проанализировав более 100 научных работ, посвященных влиянию микропластика и нанопластика на организм. Работа опубликована в npj Parkinson's Disease.

Исследователи отмечают, что такие частицы могут попадать в организм разными путями: с пищей и напитками, при дыхании и даже через кожу. После этого они способны накапливаться в разных органах, в том числе в мозге. По данным авторов обзора, микропластик может проникать туда, преодолевая защитный барьер между кровью и мозгом или через нервные клетки в носовой полости.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Анализ предыдущих исследований показал, что такие частицы могут усиливать воспалительные процессы в мозге, нарушать связь между кишечником и мозгом и способствовать образованию скоплений белка альфа-синуклеина — одного из характерных признаков болезни Паркинсона. Также предполагается, что микропластик может переносить металлы, которые дополнительно повреждают нервные клетки.

При этом ученые подчеркивают, что пока речь идет лишь о возможной связи. Большая часть имеющихся данных получена в лабораторных экспериментах и исследованиях на животных. Тем не менее авторы считают, что микропластик может оказаться новым экологическим фактором риска для нейродегенеративных заболеваний и требует более подробного изучения.

Ранее ученые смогли заранее выявить развитие болезни Паркинсона по анализу слюны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?

    Раскрыты детали массированного ночного налета ВСУ на регионы России

    Аргентинская банда попыталась продать новорожденного ребенка россиянки

    Раскрыт неожиданный фактор риска болезни Паркинсона

    В США указали на начавшуюся у Трампа панику

    Политическую обозревательницу и певицу закололи в собственном доме

    Женщину застали в уединении с двумя мужчинами и задержали за это

    Популярная супермодель снялась в откровенном нижнем белье для Victoria's Secret

    Раскрыты неожиданные факты о сексе после 70 лет

    Украинские чиновники воспользовались конфликтом ради избежания тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok