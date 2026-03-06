Реклама

12:07, 6 марта 2026Наука и техника

Найден простой способ раннего выявления заболеваний мозга

AM: Анализ слюны позволяет заранее выявить болезнь Паркинсона и шизофрению
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали технологию, позволяющую выявлять некоторые неврологические заболевания с помощью анализа слюны. Новый метод может помочь в ранней диагностике таких состояний, как болезнь Паркинсона, эпилепсия и шизофрения. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials (AM).

Технология основана на анализе белков, содержащихся в слюне. С помощью специальных наноструктур из золота и оксида меди ученые усиливают очень слабые сигналы молекул — более чем в миллиард раз. Затем полученные данные обрабатываются алгоритмами машинного обучения, которые помогают распознавать характерные изменения белков, связанные с заболеваниями мозга.

Метод протестировали на образцах слюны 44 пациентов с неврологическими заболеваниями и 23 здоровых людей. Анализ показал, что система способна различать такие заболевания с точностью более 90 процентов, а в некоторых случаях — до 98 процентов.

По словам исследователей, новый подход может заменить более сложные и инвазивные методы диагностики, например анализ спинномозговой жидкости или дорогостоящие ПЭТ-сканирования. В будущем ученые планируют создать компактные диагностические устройства, которые позволят проводить подобные тесты даже вне больниц.

Ранее ученые выяснили, что неблагополучное детство усиливает возрастное ухудшение работы мозга.

