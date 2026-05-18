Psypost: Ученые доказали, что силовые тренировки помогают бороться с депрессией

Ученые нашли взаимосвязь между спортзалом и депрессией. Исследователи доказали, что силовые тренировки помогают психике. Доклад опубликован в журнале Psypost.

Специалисты пришли к выводу, что чем сильнее мышцы — тем больше гиппокамп, зона мозга, отвечающая за память, мышление и борьбу со стрессом.

Если человек сильнее, он чаще двигается и в целом чувствует себя биологически устойчивее. Разница по риску доходила примерно до 42 процентов между самыми слабыми и самыми сильными участниками исследования.

Регулярные тренировки буквально делают мозг более устойчивым к жизненным кризисам и тревоге, считают ученые.

