07:17, 18 мая 2026

Ученые нашли взаимосвязь между спортзалом и депрессией

Psypost: Ученые доказали, что силовые тренировки помогают бороться с депрессией

Ученые нашли взаимосвязь между спортзалом и депрессией. Исследователи доказали, что силовые тренировки помогают психике. Доклад опубликован в журнале Psypost.

Специалисты пришли к выводу, что чем сильнее мышцы — тем больше гиппокамп, зона мозга, отвечающая за память, мышление и борьбу со стрессом.

Если человек сильнее, он чаще двигается и в целом чувствует себя биологически устойчивее. Разница по риску доходила примерно до 42 процентов между самыми слабыми и самыми сильными участниками исследования.

Регулярные тренировки буквально делают мозг более устойчивым к жизненным кризисам и тревоге, считают ученые.

Ранее эксперт по долголетию Дэн Бюттнер назвал обязательный ингредиент питания для желающих дожить до 100 лет. «Люди, живущие дольше всего, едят как минимум в четыре раза больше бобовых, чем в среднем остальные», — отметил он.

