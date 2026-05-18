07:39, 18 мая 2026

Россиянин описал отдых в Таиланде фразой «вернулись загорелыми и обедневшими»

Алина Черненко

Фото: monticello / Shutterstock / Fotodom

Российский турист отдохнул с женой в отеле для взрослых в Таиланде и остался доволен таким опытом. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читатель издания Сергей рассказал, что они с супругой выбрали отель Explorar Koh Phangan на курорте Пханган. Он признался, что вместо криков «мам, посмотри, как я прыгаю!» и разлитой каши у бассейна их встретили эстетика минимализма и ледяной апероль.

«Здесь нет суеты, персонал знает тебя по имени, а вечера проходят под диджей-сеты, которые не бьют по ушам, а обволакивают. Не 18+, я бы сказал, а 35+. Мы вернулись в Москву загорелыми, обедневшими, но абсолютно счастливыми», — такими фразами описал отдых в этой стране Азии россиянин.

Сергей добавил, что Пханган — не самый дешевый курорт, но, если знать места, там «можно жить красиво». Так, они с женой сразу же арендовали байк за 300 батов (около 675 рублей) в день, так как такси на острове стоит дорого — десятиминутная поездка обойдется в 400-500 батов (примерно в 900-1,1 тысячи рублей). Кроме того, у туристов получилось сэкономить на еде, чередуя походы в пафосный ресторан при отеле с едой на ночном рынке Thong Sala.

«Там за 500 батов можно набрать гору креветок на гриле, пад-тай и манго-шейков, от которых слипается все, что может слипнуться», — заключил Сергей.

Ранее путешествующий по миру тревел-блогер Тим описал популярные схемы обмана русских туристов в Таиланде. Среди них — мошенничество с арендой байка, когда при возврате транспортного средства сотрудник проката находит на нем царапину, которой якобы не было.

