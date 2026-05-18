07:44, 18 мая 2026Россия

Появились данные о массированной атаке ВСУ на регионы России

В ночь на 18 мая средства ПВО сбили над регионами России 50 украинских БПЛА
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на 18 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти данные о массированной ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились в сообщении Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали восемь российских регионов: Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская, Ростовская и Тульская области, а также Краснодарский край и Крым. Кроме того, несколько дронов было уничтожено над Азовским морем.

О каких-либо разрушениях на земле Министерство обороны не сообщило.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки на регион. По его словам, БПЛА ВСУ были уничтожены в городе Таганрог, Каменском и Азовском районах региона.

