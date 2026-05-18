Мирошник: Киев активно движется к эскалации террористической войны

Киев активно движется к эскалации конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданским объектам, что не может трактоваться иначе как военные преступления», — сообщил дипломат.

По его словам, Россия нанесет ответные удары по расположениям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВСУ провели массированную атаку на российские регионы. В ночь на 18 мая средства ПВО сбили над регионами РФ 50 украинских беспилотников.