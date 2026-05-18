Чемпионство «Зенита» принесло «Спартаку» 100 миллионов рублей

«Спартак» получит 100 миллионов рублей, так как Соболев выиграл чемпионат

Победа петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/2026 принесла 100 миллионов рублей московскому «Спартаку». Об этом стало известно Telegram-каналу «Мутко против».

Уточняется, что это произошло благодаря пункту в договоре между клубами. Когда форвард Александр Соболев переходил из «Спартака» в «Зенит», в соглашении прописали бонус для красно-белых в случае, если нападающий выиграет РПЛ.

Соболев забил единственный мяч с пенальти в матче заключительного тура чемпионата России с «Ростовом». «Зенит» выиграл со счетом 1:0 и стал 11-кратным чемпионом России.

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года. «Спартак» нынешний сезон завершил на четвертом месте в РПЛ.