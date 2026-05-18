Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:12, 18 мая 2026Спорт

Чемпионство «Зенита» принесло «Спартаку» 100 миллионов рублей

«Спартак» получит 100 миллионов рублей, так как Соболев выиграл чемпионат
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Победа петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/2026 принесла 100 миллионов рублей московскому «Спартаку». Об этом стало известно Telegram-каналу «Мутко против».

Уточняется, что это произошло благодаря пункту в договоре между клубами. Когда форвард Александр Соболев переходил из «Спартака» в «Зенит», в соглашении прописали бонус для красно-белых в случае, если нападающий выиграет РПЛ.

Соболев забил единственный мяч с пенальти в матче заключительного тура чемпионата России с «Ростовом». «Зенит» выиграл со счетом 1:0 и стал 11-кратным чемпионом России.

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года. «Спартак» нынешний сезон завершил на четвертом месте в РПЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

    Кинокритик заступился за беременную Моряк в фильме «Война и мир» Андреасяна

    Штатный киллер Ореховской ОПГ стал водителем VIP-такси на российском курорте

    На подлете к Москве сбили два украинских беспилотника

    Одну группу людей призвали отказаться от считающегося полезным завтрака

    В России не нашлось денег на новую живописную трассу на юге страны

    Китай согласился покупать американские продукты после визита Трампа

    Американские спортсмены стали снимать контент для OnlyFans из-за бедности

    Юноша из престижного района Москвы поделился с девушками семейными драгоценностями

    За Ермака полностью внесли многомиллионный залог

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok