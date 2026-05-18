Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 18 мая 2026Мир

В США назвали недостижимой сделку с Ираном

Сенатор Грэм: США пытаются заключить с Ираном сделку, которая недостижима
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что США пытаются заключить с Ираном сделку, которая недостижима. Его слова приводит NBC News.

«Я думаю, что нынешнее положение дел вредит всем нам. Чем дольше Ормузский пролив закрыт, чем больше мы пытаемся заключить сделку, которая никогда не состоится, тем сильнее становится Иран», — сказал он.

Грэм призвал президента США Дональда Трампа продолжить военную операцию против Ирана, чтобы «еще больше ослабить» Исламскую Республику.

Ранее пресс-секретарь центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» в Иране, полковник Эбрагим Зольфагари пригрозил уничтожить все военные базы США в южной части Персидского залива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

    Медведчук предсказал судьбу Зеленского

    Адвокат оценил решение вопроса с МВД в десятки миллионов рублей и получил срок

    Олимпийская чемпионка призвала зумеров отказаться от гаджетов в пользу деторождения

    В России взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Возможность ЦБ вернуть заблокированные активы оценили

    Динамику торговли России с ключевым партнером оценили

    43-летняя Светлана Ходченкова в откровенном наряде станцевала на пилоне

    Раскрыт предсказывающий инфаркт точнее холестерина анализ

    В Москве наступила аномальная жара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok