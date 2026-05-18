Сенатор Грэм: США пытаются заключить с Ираном сделку, которая недостижима

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что США пытаются заключить с Ираном сделку, которая недостижима. Его слова приводит NBC News.

«Я думаю, что нынешнее положение дел вредит всем нам. Чем дольше Ормузский пролив закрыт, чем больше мы пытаемся заключить сделку, которая никогда не состоится, тем сильнее становится Иран», — сказал он.

Грэм призвал президента США Дональда Трампа продолжить военную операцию против Ирана, чтобы «еще больше ослабить» Исламскую Республику.

Ранее пресс-секретарь центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» в Иране, полковник Эбрагим Зольфагари пригрозил уничтожить все военные базы США в южной части Персидского залива.