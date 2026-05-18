Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:48, 18 мая 2026Мир

Иран пригрозил уничтожить базы США на Ближнем Востоке

В КСИР пригрозили уничтожить все базы США в южной части Персидского залива
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Иран уничтожит все военные базы США в южной части Персидского залива. Об этом заявил пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари, передает Fox News.

«За последние 24 часа Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут выведены из эксплуатации», — пригрозил он.

Зольфагари добавил, что Иран намерен построить «новый порядок».

Ранее стало известно, что Пентагон подготовил планы нанесения ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение о продолжении боевых действий на Ближнем Востоке. Среди целей атаки в том числе объекты иранской энергетики и инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Опаснейший период». Европе предсказали последствия окончания спецоперации

    Пара с 21-летней разницей в возрасте раскрыла особенности отношений

    Иран пригрозил уничтожить базы США на Ближнем Востоке

    Популярный заменитель сахара неожиданно связали с защитой от старения

    Появились данные о массированной атаке ВСУ на регионы России

    Российского подростка обвинили в покушении на убийство

    Россиянин описал отдых в Таиланде фразой «вернулись загорелыми и обедневшими»

    Парень после встречи с незнакомкой начал издавать «агрессивные голубиные звуки»

    Россия резко нарастила закупки одного вида продукции из страны БРИКС

    Мужчину и женщину с множественными ранениями нашли в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok