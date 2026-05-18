Иран пригрозил уничтожить базы США на Ближнем Востоке

В КСИР пригрозили уничтожить все базы США в южной части Персидского залива

Иран уничтожит все военные базы США в южной части Персидского залива. Об этом заявил пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари, передает Fox News.

«За последние 24 часа Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут выведены из эксплуатации», — пригрозил он.

Зольфагари добавил, что Иран намерен построить «новый порядок».

Ранее стало известно, что Пентагон подготовил планы нанесения ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение о продолжении боевых действий на Ближнем Востоке. Среди целей атаки в том числе объекты иранской энергетики и инфраструктуры.