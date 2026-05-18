08:32, 18 мая 2026Мир

Ким Чен Ын решил создать «неприступную крепость» на границе с Южной Кореей

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Ким Чен Ын . Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усилить передовые подразделения на границе с Южной Кореей, чтобы превратить ее в «неприступную крепость». Об этом он заявил на состоявшемся в воскресенье совещании командиров дивизий и бригад всех родов войск, сообщает Reuters.

По словам лидера КНДР, такие меры необходимы для «более надежного сдерживания войны». Он также призвал к корректировке системы подготовки и расширению практических учений с учетом изменений в современной войне.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что с марта северокорейские войска активизировали работу с укреплениями в районах вблизи сухопутной границы, включая строительство стен.

10 мая Верховное народное собрание КНДР утвердило закон о нанесении автоматического ядерного удара в случае, если система управления ядерными силами страны находится под угрозой нападения со стороны «враждебных сил».

