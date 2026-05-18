09:20, 18 мая 2026Экономика

Китай согласился покупать американские продукты после визита Трампа

Китай согласился покупать продукты у США на $17 миллиардов в год
Вячеслав Агапов

Фото: Evan Vucci / Reuters

Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию у США на сумму не менее 17 миллиардов долларов в год до 2028-го. Об этом сообщает Bloomberg.

Пекин также собирается организовать советы по торговле и инвестициям — эти две комиссии являются «краеугольным камнем исторического соглашения» между президентом Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином об «оптимизации» торговли между крупнейшими экономиками мира. Этот прогресс, отмечают в информационном бюллетене Белого дома, стал возможен после визита американского лидера в КНР.

Днем ранее Министерство коммерции в Пекине заявило, что обе стороны примут ряд мер, в том числе взаимно снизят пошлины на определенные товары. Китай не стал вдаваться в подробности, добавив, что представители двух стран все еще обсуждают детали.

Кроме того, Китай продлил экспортные лицензии для 425 мясоперерабатывающих предприятий из США, что открыло путь к восстановлению торговли говядиной между двумя странами. Еще 77 американских компаний получили новые регистрации для поставок продуктов питания в КНР.

В интервью Fox News президент США Дональд Трамп также пообещал, что Пекин закажет у Штатов 200 самолетов Boeing. «Сегодня он согласился на одну вещь: он закажет 200 самолетов Boeing, 200 больших самолетов», — сказал глава Белого дома.

