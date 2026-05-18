ФСБ раскрыла количество задержанных в марте за поджоги россиян

ФСБ сообщила о задержании в марте 37 россиян за диверсии по заданию Украины

За минувший март сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 37 граждан России, совершивших диверсии по заданию спецслужб Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанные были завербованы в чатах и группах знакомств в Telegram и откликались на просьбы девушек переслать им координаты местонахождения школ и торговых центров. После злоумышленники уже под видом российских силовиков заявляли, что переданные координаты теперь будут использованы для украинского удара, и, угрожая уголовной ответственностью, толкали молодых людей на диверсии.

В ЦОС отметили, что в результате 37 завербованных россиян совершили поджоги объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы, а также государственного и частного имущества.

Ранее ФСБ задержала двух жителей Крыма за передачу Украине данных о военнослужащих на полуострове.