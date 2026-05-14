ФСБ задержала двоих оказавшихся агентами Украины россиян с псевдонимами

ФСБ задержала двух жителей Крыма за передачу данных о военнослужащих Украине

ФСБ задержала двоих жителей Крыма за передачу Украине данных о военнослужащих на полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигуранты — житель Красноперекопского района 1975 года рождения и житель Симферополя 1962 года рождения. Они причастны к совершению государственной измены.

По данным правоохранителей, задержанный 1975 года рождения инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передал ему фото- и видеоматериалы, координаты о местах дислокации объектов Вооруженных сил России.

Второй задержанный в интернете установил контакт с Государственной пограничной службой Украины. Он выбрал агентурный псевдоним и согласился сообщить персональные данные представителей территориальной обороны Крымского полуострова. По указу куратора он передал информацию о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Вооруженных сил России. Эти данные в дальнейшем могли быть использованы для диверсий и нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

