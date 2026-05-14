Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:54, 14 мая 2026Силовые структуры

ФСБ задержала двоих оказавшихся агентами Украины россиян с псевдонимами

ФСБ задержала двух жителей Крыма за передачу данных о военнослужащих Украине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала двоих жителей Крыма за передачу Украине данных о военнослужащих на полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигуранты — житель Красноперекопского района 1975 года рождения и житель Симферополя 1962 года рождения. Они причастны к совершению государственной измены.

По данным правоохранителей, задержанный 1975 года рождения инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передал ему фото- и видеоматериалы, координаты о местах дислокации объектов Вооруженных сил России.

Второй задержанный в интернете установил контакт с Государственной пограничной службой Украины. Он выбрал агентурный псевдоним и согласился сообщить персональные данные представителей территориальной обороны Крымского полуострова. По указу куратора он передал информацию о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Вооруженных сил России. Эти данные в дальнейшем могли быть использованы для диверсий и нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске арестовали двух местных жителей за передачу данных террористам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ермак обратился к друзьям за помощью

    Простой продукт оказался помощником в снижении артериального давления

    Зеленский подарил Шацу велосипед

    Преображение иконописца впечатлило пользователей сети

    В России собрались обанкротить крупного производителя мороженого

    В Москве наступило лето

    Россияне обогнали китайцев, бразильцев и индийцев по поездкам в страну Африки

    Россиянка вместе со студентами вымогала у бывшего мужа долю в квартире

    Союзник России заявил об исчерпании запасов топлива

    Жена Дмитрия Назарова попросила помочь актеру вернуться в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok