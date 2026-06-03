Келин указал на повестку в британских СМИ о якобы провалах ВС России

Посол России в Великобритании Андрей Келин в беседе с телеканалом Sky News указал на повестку британских СМИ о якобы провалах вооруженных сил (ВС) России на Украине.

«Я заметил, что в британских СМИ и во всем мире развернулась масштабная кампания о том, как ситуация якобы изменилась на Украине. Украина якобы обрела новую силу, а у России нет сил продолжать СВО», — обратил внимание Келин.

Он отметил, что для поддержания такой повестки СМИ использовали паузы в продвижении ВС России из-за погодных условий. Посол уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались пойти в контратаки, однако они были отражены.

Ранее Келин довел до британской стороны рекомендацию МИД РФ эвакуировать из Киева дипломатический персонал.