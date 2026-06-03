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19:30, 3 июня 2026Мир

Посол довел до Лондона рекомендацию эвакуировать дипломатов из Киева

Посол Келин довел до Великобритании рекомендацию эвакуировать дипломатов из Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: AnnaStudioUK / Shutterstock / Fotodom  

Посол России в Лондоне Андрей Келин довел до британской стороны рекомендацию МИД РФ эвакуировать из Киева дипломатический персонал. Об этом заявило посольство России в Лондоне, передает РИА Новости.

Дипломата вызвали в британский МИД на фоне инцидента с БПЛА в Румынии, в котором обвинили Россию.

«Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан», — сообщили в российском посольстве.

Министерство иностранных дел России 25 мая выпустило заявление в связи с ударами Вооруженных сил Украины по гражданскому населению РФ, в котором сообщило, что ВС России будут наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам на Украине. В заявлении также говорилось, что Владимир Зеленский, его команда и западные спонсоры «показали всему миру грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права».

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер заявила, что Европейский союз не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение российского МИД. Хиппер также подчеркнула, что Евросоюз намерен нарастить военную поддержку Украины.

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