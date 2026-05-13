Двоих россиян арестовали за фотографии в бухте

В Новороссийске арестовали двух местных жителей за передачу данных террористам

В Новороссийске арестовали двух местных жителей за передачу данных террористам. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По данным агентства, двое местных жителей по заданию членов украинской террористической организации собирали данные по одной из воинских частей, а затем передавали их куратору. Также они провели фотосъемку военных объектов в бухте с указанием их координат.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что националист выслушал приговор в российском регионе.