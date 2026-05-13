Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:32, 13 мая 2026Силовые структуры

Двоих россиян арестовали за фотографии в бухте

В Новороссийске арестовали двух местных жителей за передачу данных террористам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новороссийске арестовали двух местных жителей за передачу данных террористам. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По данным агентства, двое местных жителей по заданию членов украинской террористической организации собирали данные по одной из воинских частей, а затем передавали их куратору. Также они провели фотосъемку военных объектов в бухте с указанием их координат.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что националист выслушал приговор в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

    Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения главы

    Новый седан петербургской сборки назвали «эталоном для чиновников»

    В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

    Курс доллара упал ниже 73 рублей

    В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

    Один перевозчик урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива

    На Украине обрушились с критикой на Зеленского после его слов о российских дронах

    Порнозвезда обратилась к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов

    Ермак рассказал о своих недостатках в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok