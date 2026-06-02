20:51, 2 июня 2026

Сервисы Microsoft назвали худшими

IT Home: Антивирус Windows 11 в Microsoft стал худшим по результатам тестов
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Встроенный в Windows 11 антивирус назвали худшим на рынке. Об этом сообщает китайское издание IT Home.

Популярные антивирусные программы — 24 платных и бесплатных решения — протестировали специалисты Гонконгского совета по защите прав потребителей. В том числе авторы отчета проверили работу «Защитника Windows» (Windows Defender). По результатов тестов, которые проводились на компьютерах с Windows 11 и macOS, встроенный в операционную систему от Microsoft сервис получил меньше всего баллов.

В материале говорится, что «Защитник Windows» часто ошибался в анализе файлов, принимая безопасное программное обеспечение (ПО) за опасные вирусные программы. Также он продемонстрировал абсолютную беспомощность при защите компьютера от фишинга и программ-вымогателей. Утилита получила всего 3,5 балла и оказалась на последнем месте в списке антивирусов для Windows.

Также специалисты совета выяснили, что любым антивирусам необходимо обновление баз с вирусным ПО. Оказалось, что отключенные от интернета в течение четырех недель программы значительно хуже распознают вредоносные программы, чем сервисы с актуальными базами.

В конце апреля Microsoft заявила, что Windows 11 может безопасно работать без антивируса. Однако позже компания отказалась от своих слов.

