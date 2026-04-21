Microsoft оценила необходимость антивируса для Windows 11

Microsoft заявила, что Windows 11 может безопасно работать без антивируса

Корпорация Microsoft ответила на вопрос, нужно ли устанавливать антивирус для Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Latest.

В операционных системах (ОС) Microsoft есть встроенная антивирусная программа Windows Defender («Защитник Windows»). Однако многие пользователи устанавливают на свои компьютеры сторонний антивирус. По словам журналистов, вопрос о необходимости дополнительной программы для защиты был актуален много лет и Microsoft наконец-то дала на него ответ.

В обнаруженном специалистами издания документе службы поддержки Windows 11 говорится, что для большинства пользователей ОС достаточно встроенной защиты. В материале отмечается, что «Защитник Windows» эффективен в случаях, если ОС регулярно обновляется, функция SmartScreen включена, а программы скачиваются из доверенных источников.

При этом в Microsoft не против сторонних антивирусов. Например, если компьютер подключен к корпоративной сети, где важно централизованное управление и расширенный мониторинг угроз.

«Встроенный комплекс мер безопасности уже обеспечивает защиту в реальном времени, анализ поведения и предотвращение фишинга, чего сторонним инструментам сложно достичь на уровне операционной системы», — заключили журналисты медиа.

В конце апреля Microsoft выпустила срочное обновление для операционных систем Windows Server. Патч устраняет ошибку, связанную с бесконечными перезагрузками.