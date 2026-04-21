15:27, 21 апреля 2026

Microsoft оценила необходимость антивируса для Windows 11

Microsoft заявила, что Windows 11 может безопасно работать без антивируса
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft ответила на вопрос, нужно ли устанавливать антивирус для Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Latest.

В операционных системах (ОС) Microsoft есть встроенная антивирусная программа Windows Defender («Защитник Windows»). Однако многие пользователи устанавливают на свои компьютеры сторонний антивирус. По словам журналистов, вопрос о необходимости дополнительной программы для защиты был актуален много лет и Microsoft наконец-то дала на него ответ.

В обнаруженном специалистами издания документе службы поддержки Windows 11 говорится, что для большинства пользователей ОС достаточно встроенной защиты. В материале отмечается, что «Защитник Windows» эффективен в случаях, если ОС регулярно обновляется, функция SmartScreen включена, а программы скачиваются из доверенных источников.

При этом в Microsoft не против сторонних антивирусов. Например, если компьютер подключен к корпоративной сети, где важно централизованное управление и расширенный мониторинг угроз.

«Встроенный комплекс мер безопасности уже обеспечивает защиту в реальном времени, анализ поведения и предотвращение фишинга, чего сторонним инструментам сложно достичь на уровне операционной системы», — заключили журналисты медиа.

В конце апреля Microsoft выпустила срочное обновление для операционных систем Windows Server. Патч устраняет ошибку, связанную с бесконечными перезагрузками.

    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

    Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

    В Европе решили поднять налоги с одной целью

    Жена покрасила седому мужу бороду и развеселила пользователей сети

    Все новости
