Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВС России владеют инициативой на всех участках СВО

Вооруженные силы (ВС) России завладели инициативой на всех участках проведения специальной операции и сейчас успешно продвигаются. На это указал экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Им [ВС России] осталось взять под контроль только три крупных города в Донбассе. И тогда наступит полное господство — свободный путь к Днепру», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что Россия побеждает на поле боя.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ВС России продолжают продвижение в ДНР, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины оттянуть время.