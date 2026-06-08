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03:27, 8 июня 2026Мир

Экс-аналитик ЦРУ оценил темпы продвижения ВС России в зоне СВО

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВС России владеют инициативой на всех участках СВО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России завладели инициативой на всех участках проведения специальной операции и сейчас успешно продвигаются. На это указал экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Им [ВС России] осталось взять под контроль только три крупных города в Донбассе. И тогда наступит полное господство — свободный путь к Днепру», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что Россия побеждает на поле боя.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ВС России продолжают продвижение в ДНР, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины оттянуть время.

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