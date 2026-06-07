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12:31, 7 июня 2026Россия

Пушилин перечислил оставшиеся на фронте в ДНР линии укрепления ВСУ

Пушилин: ВС РФ продолжают продвижение в ДНР, несмотря на попытки ВСУ оттянуть время
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска продолжают продвижение по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттянуть время, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Оставшиеся на фронте в регионе линии укрепления ВСУ он перечислил в интервью РИА Новости.

«Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — вот здесь, наверное, основная оставшаяся линия укрепления противника», — рассказал Пушилин.

В ходе беседы глава ДНР также отметил, что славянско-краматорская агломерация является одним из главных укрепрайонов и логистическим центром ВСУ. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

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Пушилин подчеркнул: взятие этих населенных пунктов — важная цель, достижение которой необходимо для дальнейшего продвижения Вооруженных сил России. Он также добавил, что освобождение этих городов откроет ВС РФ «оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области».

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал условие для полномасштабного удара «Орешником». По его мнению, это может произойти только в случае крайней опасности для России.

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