Российские войска продолжают продвижение по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттянуть время, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Оставшиеся на фронте в регионе линии укрепления ВСУ он перечислил в интервью РИА Новости.
«Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — вот здесь, наверное, основная оставшаяся линия укрепления противника», — рассказал Пушилин.
В ходе беседы глава ДНР также отметил, что славянско-краматорская агломерация является одним из главных укрепрайонов и логистическим центром ВСУ. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Пушилин подчеркнул: взятие этих населенных пунктов — важная цель, достижение которой необходимо для дальнейшего продвижения Вооруженных сил России. Он также добавил, что освобождение этих городов откроет ВС РФ «оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области».
Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал условие для полномасштабного удара «Орешником». По его мнению, это может произойти только в случае крайней опасности для России.