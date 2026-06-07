Пушилин: ВС РФ продолжают продвижение в ДНР, несмотря на попытки ВСУ оттянуть время

Российские войска продолжают продвижение по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттянуть время, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Оставшиеся на фронте в регионе линии укрепления ВСУ он перечислил в интервью РИА Новости.

«Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — вот здесь, наверное, основная оставшаяся линия укрепления противника», — рассказал Пушилин.

В ходе беседы глава ДНР также отметил, что славянско-краматорская агломерация является одним из главных укрепрайонов и логистическим центром ВСУ. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

Пушилин подчеркнул: взятие этих населенных пунктов — важная цель, достижение которой необходимо для дальнейшего продвижения Вооруженных сил России. Он также добавил, что освобождение этих городов откроет ВС РФ «оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области».

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал условие для полномасштабного удара «Орешником». По его мнению, это может произойти только в случае крайней опасности для России.