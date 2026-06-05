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13:05, 5 июня 2026Россия

Полковник назвал условие для полномасштабного удара «Орешником»

Матвийчук: «Орешник» будет применен при крайней опасности для боеспособности ВС РФ
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Полномасштабный удар «Орешником» будет применен только в случае крайней опасности для России. Такое условие в беседе с NEWS.ru назвал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, баллистическую ракету, способную нести ядерный боеприпас, могут задействовать для точечных ударов по критически важным объектам, угрожающим армии России. Ранее удар по целям на Украине нанесли «Орешником» без боевой части, однако даже этот демонстрационный пуск показал мощные боевые возможности.

«Когда мы применим "Орешник" в полном смысле этого слова? Это будет зависеть от ситуации на поле боя, как сложится обстановка. По ядерной доктрине, когда нашим войскам или государству грозит уничтожение, мы можем использовать такое оружие. То есть в теории мы можем ударить по критическим объектам, которые будут угрожать боеспособности ВС РФ», — объяснил эксперт.

По словам президента России Владимира Путина, после удара по Белой Церкви под Киевом в город прилетели российские беспилотники, чтобы посмотреть на результаты. Этот пуск был важен для будущих решений о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, отметил глава государства.

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