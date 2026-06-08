Депутат Котре: Проект ассоциации Украины с Евросоюзом направлен против России

Проект ассоциации Украины с Евросоюзом в первую очередь нацелен на то, чтобы навредить России. Такой точкой зрения поделился немецкий депутат Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.

«Мы имеем дело с идеологическим и политическим проектом, который, опять же, направлен против России», — сказал политик, комментируя предложение Берлина предоставить Киеву статус ассоциированного члена объединения. По мнению Котре, экономическая основа проекта слаба и в итоге начнет разрушаться.

Ранее Котре заявил, что в том случае, если Украина станет ассоциированным членом ЕС, расходы лягут на немцев, а Германия не может бесконечно оказывать Киеву финансовую поддержку.