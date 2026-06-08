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03:13, 8 июня 2026Мир

В Германии назвали истинную цель проекта ассоциации Украины с Евросоюзом

Депутат Котре: Проект ассоциации Украины с Евросоюзом направлен против России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Проект ассоциации Украины с Евросоюзом в первую очередь нацелен на то, чтобы навредить России. Такой точкой зрения поделился немецкий депутат Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.

«Мы имеем дело с идеологическим и политическим проектом, который, опять же, направлен против России», — сказал политик, комментируя предложение Берлина предоставить Киеву статус ассоциированного члена объединения. По мнению Котре, экономическая основа проекта слаба и в итоге начнет разрушаться.

Ранее Котре заявил, что в том случае, если Украина станет ассоциированным членом ЕС, расходы лягут на немцев, а Германия не может бесконечно оказывать Киеву финансовую поддержку.

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